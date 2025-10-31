الحزم يتعادل مع الاتفاق في دوري روشن

الخريجي يستعرض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها مع مستشارة الرئيس الفرنسي مشاركة 79 وفدًا رسميًا في حفل افتتاح المتحف المصري غدًا توضيح من توكلنا بشأن طلب إثبات العنوان الوطني حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور سلمان للإغاثة يوزّع 932 حقيبة إيوائية في ريف دمشق أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها العشّة الجازانية.. دفءُ البساطة وعراقةُ المكان FBI تحبط هجومًا إرهابيًا محتملًا في ميشيغان كيف سيبدو شكلك إذا لم تتحرك حتى 2050؟ دوري روشن.. الهلال يتغلّب على الشباب بهدف دون رد
تعادل فريق الاتفاق مع ضيفه الحزم بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجّل خالد الغنام الهدف الأول لفريق الاتفاق في الدقيقة 14، فيما أدرك الحزم التعادل عن طريق لاعبه فابيو مارتينز عند الدقيقة 63، وأضاف زميله عمر السومة الهدف الثاني في الدقيقة 65، وتمكّن موهاو نكوتا من إحراز هدف التعادل للاتفاق في الدقيقة 90.
وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد الحزم إلى 6 نقاط في المركز الثالث عشر.