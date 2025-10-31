Icon

الحزم يتعادل مع الاتفاق في دوري روشن

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ مساءً
المواطن - واس

تعادل فريق الاتفاق مع ضيفه الحزم بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجّل خالد الغنام الهدف الأول لفريق الاتفاق في الدقيقة 14، فيما أدرك الحزم التعادل عن طريق لاعبه فابيو مارتينز عند الدقيقة 63، وأضاف زميله عمر السومة الهدف الثاني في الدقيقة 65، وتمكّن موهاو نكوتا من إحراز هدف التعادل للاتفاق في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد الحزم إلى 6 نقاط في المركز الثالث عشر.

