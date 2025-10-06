Icon

الحقيل: إصدار مليون سجل عقاري يعكس نجاح التحول الرقمي في القطاع

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
الحقيل: إصدار مليون سجل عقاري يعكس نجاح التحول الرقمي في القطاع
المواطن - فريق التحرير

أشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بالإنجاز الذي تمثل في إصدار مليون سجل عقاري، وتجاوز عدد العقارات المعلنة أكثر من 3 ملايين عقار، مؤكداً أن هذا التطور يعكس نجاح مسار التحول الرقمي في قطاع العقار بالمملكة.

وأوضح الوزير، عبر منشور له على منصة “إكس”، أن تحقيق هذا الرقم يعزز من كفاءة الخدمات العقارية ويرسخ مبدأ الشفافية والموثوقية، مشيراً إلى أن السجل العقاري الإلكتروني يمثل نقلة نوعية نحو توحيد الوثائق وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة.

وأكد الحقيل أن هذه الخطوة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز الاستدامة والازدهار في المدن السعودية، ودعم بناء مجتمع رقمي متكامل يسهم في تحسين جودة الحياة.

