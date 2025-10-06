وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير الحقيل: إصدار مليون سجل عقاري يعكس نجاح التحول الرقمي في القطاع ضبط مواطن ارتكب مخالفات تخزين الحطب المحلي وتفحيمه بالمدينة المنورة منتخب الدفاع المدني يواصل استعداداته لبطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ القبض على مواطن نقل 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو المهارات الرقمية تصوغ معيار النمو الجديد في ليرن سفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من الطقس انطلاق بطولة وكالة شؤون الأفواج الأمنية لكرة القدم الثانية
أشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بالإنجاز الذي تمثل في إصدار مليون سجل عقاري، وتجاوز عدد العقارات المعلنة أكثر من 3 ملايين عقار، مؤكداً أن هذا التطور يعكس نجاح مسار التحول الرقمي في قطاع العقار بالمملكة.
وأوضح الوزير، عبر منشور له على منصة “إكس”، أن تحقيق هذا الرقم يعزز من كفاءة الخدمات العقارية ويرسخ مبدأ الشفافية والموثوقية، مشيراً إلى أن السجل العقاري الإلكتروني يمثل نقلة نوعية نحو توحيد الوثائق وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة.
وأكد الحقيل أن هذه الخطوة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز الاستدامة والازدهار في المدن السعودية، ودعم بناء مجتمع رقمي متكامل يسهم في تحسين جودة الحياة.