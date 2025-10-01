Icon

أبرزها مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول

الحقيل يتفقد المشاريع التنموية بحفر الباطن ويدشّن مشروعات بـ 2,6 مليار ريال

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
الحقيل يتفقد المشاريع التنموية بحفر الباطن ويدشّن مشروعات بـ 2,6 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

برعاية صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، دشّن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم عدداً من المشاريع التنموية وعدداً من المشاريع النوعية، من أبرزها مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول، إضافة إلى مشروعات استثمارية وبلدية متعددة بمحافظة حفر الباطن، تتجاوز قيمتها الإجمالية (2,6) مليار ريال، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة والقيادات المحلية.

وقام معاليه بجولة ميدانية على مشاريع المحافظة شملت مشروع المدينة الترفيهية المائية، الذي يُعد من المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية بالمحافظة ودعم مسار التنمية الحضرية المتوازنة.

والتقى معالي الوزير عدداً من المواطنين واستمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول الخدمات البلدية والإسكانية، مؤكداً أن المواطن شريك رئيس في تحديد أولويات التنمية، فيما يُمثل القطاع الخاص رافداً محورياً لتحقيق المستهدفات الوطنية.

وفي مقر أمانة حفر الباطن، اطّلع معاليه على منصة City View الرقمية التي تسهم في متابعة سير المشاريع ورفع كفاءة إنجازها، كما عقد اجتماعاً مع قيادات الأمانة لمناقشة الخطط التطويرية والبرامج المستقبلية.

وأكد معالي الوزير الحقيل أن تدشين هذه المشاريع يأتي انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية وتمكين الاستثمار، بما يسهم في جعل مدن المملكة أكثر تنافسية وجاذبية للعيش والعمل.

