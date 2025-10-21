Icon

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال Icon حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية Icon ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11545 نقطة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب Icon ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة استعدادًا لحج 1447هـ Icon فعاليات متنوعة وتجربة تفاعلية متكاملة في منتدى الأفلام السعودي الثالث Icon سرق منها الملايين.. القبض على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد Icon القبض على مواطن لترويجه 14 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تنظمه بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات

الحكومة الرقمية تعلن انطلاق تحدي الابتكار 2025

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٠ مساءً
الحكومة الرقمية تعلن انطلاق تحدي الابتكار 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن انطلاق أعمال تحدي الابتكار 2025 الذي تنظمه بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ومركز ريادة الأعمال الرقمية؛ بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من تطوير خدمات رقمية مبتكرة ومستدامة، ويشارك في التحدي الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من (26) جهة حكومية، وترشيح (84) شركة ناشئة ورائد أعمال من بين (700) مسجل من مختلف القطاعات.

ويأتي تنظيم التحدي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق تبنّي التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، ومن أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يتيح للمشاركين استكشاف فرص جديدة لتطبيق حلول ذكية تسهم في تحسين التجربة الرقمية للمستفيدين ورفع كفاءة الخدمات، ويُعد التحدي منصة عملية لتوظيف أدوات التحليل المتقدم للبيانات في تصميم خدمات أكثر تفاعلًا واستباقية، بما يعزز منظومة التحول الرقمي في المملكة ويُسهم في بناء مجتمع ابتكاري قادر على توظيف التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان.

قد يهمّك أيضاً
السعودية الأعلى عالمياً في الإنفاق الحكومي التقني بـ 93 مليار ريال

السعودية الأعلى عالمياً في الإنفاق الحكومي التقني بـ 93 مليار ريال

وزير العدل يطلق منصة ناجز لتعزيز تطور الحكومة الرقمية

وزير العدل يطلق منصة ناجز لتعزيز تطور الحكومة الرقمية

ويتناول التحدي أربعة مسارات رئيسة تشمل تطوير قنوات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بطرق مبتكرة تضمن وصول الخدمات بسهولة ويسر لجميع المستفيدين، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء حلول ذكية قادرة على التنبؤ بالاحتياجات واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتصميم نماذج رقمية جاهزة وقابلة للتبني تمكّن الجهات الحكومية من تسريع تحولها الرقمي وتخصيص الحلول وفق احتياجاتها، إضافة إلى مسار الشمولية الرقمية الذي يركز على ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من الخدمات الحكومية دون استثناء.

يذكر أن مركز الابتكار التابع لهيئة الحكومة الرقمية يُقدم دعمًا متكاملًا للمشاركين عبر مسرعة الأعمال والخبرات الفنية والممكنات التقنية والمالية التي تساعد على تحويل الحلول الابتكارية إلى منتجات رقمية عملية تسهم في تحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، بما يعزز مكانة المملكة وريادتها في مجالات الابتكار ويؤكد التزامها بتوظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لخدمة المجتمع.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد