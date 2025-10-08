Icon

الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٨ مساءً
الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) عن طرح وظائف بمسمى وكيل خدمة عملاء شاغرة (لا تشترط تخصص محدد أو خبرة) لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

– وكيل خدمة عملاء – في (الرياض وجدة)

المهام الوظيفية:

– توفير خدمات العملاء المباشرة، بما في ذلك تسجيل الوصول، وتعيين المقعد، وفحص الأمتعة، وجمع الأمتعة الزائدة، والتحقق من الوثائق وأذونات السفر، والتعامل مع الركاب، وإعادة التوجيه، وتنسيق الأنشطة في المحطة مع الإدارات المعنية.

– ساعد زملائك في المناطق الأخرى بالمطار على التأكد من إتاحة الكراسي المتحركة وعربات الأطفال والحقائب المسجلة عند البوابة (التي تم فحصها من خلال الأمن) للتحميل عند المغادرة وتسليمها للركاب عند الوصول.
– مساعدة الركاب حسب الحاجة من خلال عمليات الوصول وتسجيل الوصول بما في ذلك دعم الركاب ذوي المتطلبات الخاصة مثل القصر غير المصحوبين والركاب المهمين والركاب الذين يحتاجون إلى مساعدة الكراسي المتحركة.
– يحافظ دائمًا على أعلى معايير السلامة والأمن بما يتماشى مع لوائح السلامة والصحة الخاصة بشركة SGS.
– إصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة وإعادة جدولة الركاب المتأثرين بانقطاع الرحلات أو إلغائها.
– حل طلبات العملاء وأسئلتهم واحتياجاتهم لضمان الاستخدام الأمثل للموارد لإنجاز هذه المهام في بيئة عالية السرعة.

– المعرفة بخدمة العملاء بما في ذلك مساعدة العملاء في حجوزات الفنادق والنقل البري وتقديم الطعام والمعالم السياحية / الأنشطة المحلية والوظائف الأخرى التي ستكون مفيدة للعميل.

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– تعتبر درجة البكالوريوس في المجال ذي الصلة ميزة إضافية.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف الشاغرة متاح من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

 

