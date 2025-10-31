الخريجي يستعرض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها مع مستشارة الرئيس الفرنسي

Icon

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٦ مساءً
المواطن - واس

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة آن كلير ليجيندر، وذلك على هامش أعمال حوار المنامة 2025 المنعقد في مملكة البحرين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، وسفير الجمهورية الفرنسية في مملكة البحرين إيريك جيروتيلم.

