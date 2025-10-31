الخريجي يستعرض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها مع مستشارة الرئيس الفرنسي مشاركة 79 وفدًا رسميًا في حفل افتتاح المتحف المصري غدًا توضيح من توكلنا بشأن طلب إثبات العنوان الوطني حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور سلمان للإغاثة يوزّع 932 حقيبة إيوائية في ريف دمشق أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها العشّة الجازانية.. دفءُ البساطة وعراقةُ المكان FBI تحبط هجومًا إرهابيًا محتملًا في ميشيغان كيف سيبدو شكلك إذا لم تتحرك حتى 2050؟ دوري روشن.. الهلال يتغلّب على الشباب بهدف دون رد
التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة آن كلير ليجيندر، وذلك على هامش أعمال حوار المنامة 2025 المنعقد في مملكة البحرين.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، وسفير الجمهورية الفرنسية في مملكة البحرين إيريك جيروتيلم.