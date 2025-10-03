الخزانة الأمريكية تعتزم طرح سندات بـ 119 مليار دولار ظهور شواطئ رملية بالإسكندرية يثير القلق خطوات نقل اللوحات عبر منصة أبشر.. توضيح من المرور توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق وظائف شاغرة في الصندوق السعودي للتنمية وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة بجازان الهيئة الملكية لمدينة الرياض تستعرض مشاريعها في التراث العمراني في أسبوع الترميم الدولي وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل، للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بفئات ثلاث سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة، وبقيمة إجمالية تبلغ 119 مليار دولار.
وذكرت الوزارة في بيانها، أنها ستطرح سندات أجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 30 سنة بقيمة 22 مليار دولار.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل ثلاث سنوات، الثلاثاء المقبل، وأجل عشر سنوات يوم الأربعاء وأجل ثلاثين سنة يوم الخميس.