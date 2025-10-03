Icon

الخزانة الأمريكية تعتزم طرح سندات بـ 119 مليار دولار

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٨ صباحاً
الخزانة الأمريكية تعتزم طرح سندات بـ 119 مليار دولار
المواطن - واس

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل، للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بفئات ثلاث سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة، وبقيمة إجمالية تبلغ 119 مليار دولار.

وذكرت الوزارة في بيانها، أنها ستطرح سندات أجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 30 سنة بقيمة 22 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل ثلاث سنوات، الثلاثاء المقبل، وأجل عشر سنوات يوم الأربعاء وأجل ثلاثين سنة يوم الخميس.

