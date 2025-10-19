الخليج يتغلب على الرياض برباعية في دوري روشن

تغلب فريق الخليج على ضيفه الرياض بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وسجّل النرويجي جوشوا كينغ هدف التقدّم مبكرًا في الدقيقة السابعة، قبل أن يعزّز النتيجة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 25, وتمكّن السنغالي مامادو سيلا من تقليص الفارق لصالح الرياض في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بتقدّم الخليج 2 – 1.

وفي الشوط الثاني، واصل كينغ تألقه بإحرازه الهدف الثالث (هاتريك) في الدقيقة 56، وأضاف ماسوراس الهدف الرابع للخليج عند الدقيقة 66 ليؤكد تفوق فريقه في اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمّد رصيد الرياض عند 3 نقاط.