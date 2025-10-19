سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في كرري بالخرطوم حريق محدود في مرفق تعليمي بحي التعاون في الرياض الخليج يتغلب على الرياض برباعية في دوري روشن وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 5 مدن وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في شركة طيران الرياض وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا وظائف شاغرة بشركة داون تاون السعودية وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة ولي العهد وماكرون يستعرضان هاتفيًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة
تغلب فريق الخليج على ضيفه الرياض بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وسجّل النرويجي جوشوا كينغ هدف التقدّم مبكرًا في الدقيقة السابعة، قبل أن يعزّز النتيجة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 25, وتمكّن السنغالي مامادو سيلا من تقليص الفارق لصالح الرياض في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بتقدّم الخليج 2 – 1.
وفي الشوط الثاني، واصل كينغ تألقه بإحرازه الهدف الثالث (هاتريك) في الدقيقة 56، وأضاف ماسوراس الهدف الرابع للخليج عند الدقيقة 66 ليؤكد تفوق فريقه في اللقاء.
وبهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمّد رصيد الرياض عند 3 نقاط.