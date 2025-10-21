Icon

شملت ضوابط التقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

الخميس آخر موعد للتقديم عبر التوازن العقاري لشراء أراضي سكنية بالرياض

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
الخميس آخر موعد للتقديم عبر التوازن العقاري لشراء أراضي سكنية بالرياض
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن غلق باب التقديم عبر منصة التوازن العقاري المخصصة لشراء الأراضي السكنية المخططة داخل العاصمة، يوم الخميس المقبل، تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالرياض.

مرحلة التقديم

وكانت انطلقت مرحلة التقديم عبر المنصة في 12 سبتمبر الماضي، وتستقبل الطلبات حصريًا من خلال الرابط الرسمي هنا، حتى نهاية يوم الخميس المقبل، حيث دعت الهيئة المواطنين المستوفين للشروط إلى الإسراع في استكمال طلباتهم قبل الموعد المحدد.

وشملت ضوابط التقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومتزوجًا أو أعزبًا لا يقل سنه عن 25 عامًا، وألا يكون مسجل لديه أي عقار باسمه، مع شرط الإقامة في مدينة الرياض لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وأكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض على أن منصة “التوازن العقاري” تمثل القناة الرقمية الوحيدة لتلقي الطلبات، داعية الراغبين في الاستفسار إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد عبر الرقم 19998.

