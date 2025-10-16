الداخلية بالتعاون مع وِرث تطلق ختمًا خاصًا احتفاءً بعام الحرف اليدوية 2025

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث)، ختمًا خاصًا احتفاءً بـ (عام الحرف اليدوية 2025)؛ الهادف لترسيخ مكانة الحرف اليدوية محليًا وعالميًا بوصفها تراثًا ثقافيًا، وركيزة من ركائز الهوية السعودية.
وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين للمملكة عبر المنافذ الدولية.