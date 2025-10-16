الداخلية بالتعاون مع وِرث تطلق ختمًا خاصًا احتفاءً بعام الحرف اليدوية 2025

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث)، ختمًا خاصًا احتفاءً بـ (عام الحرف اليدوية 2025)؛ الهادف لترسيخ مكانة الحرف اليدوية محليًا وعالميًا بوصفها تراثًا ثقافيًا، وركيزة من ركائز الهوية السعودية.

وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين للمملكة عبر المنافذ الدولية.