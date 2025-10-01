الداخلية تستعرض أبرز حلولها الحديثة بمعرض الصقور والصيد الدولي 2025

‎تشارك وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلْهَم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة (2 – 11 أكتوبر 2025م)، من الـ (3) عصرًا حتى الـ (11) مساءً، بمشاركة أكثر من (1300) عارض من (45) دولة.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وتستعرض الوزارة في المعرض، أبرز حلولها الحديثة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالين الأمني والخدمي لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار، والمركبة الأمنية الكهربائية (لوسيد)، والتعريف بأدوار الأمن البيئي لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، وخدمة التأشيرة السياحية، وخدمات منصتها الإلكترونية (أبشر)، واشتراطات رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية، وأسلحة الصيد، والعقوبات المترتبة على مخالفي نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، وإبراز جهود مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) أحد أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتقديم الاستشارات الطبية والإسعافات الأولية، والتوعية بمخاطر الحرائق الطبيعية في الغابات وطرق التعامل معها، وعروض للخيالة والدورية الراجلة بالزيّ التاريخي، ومسيرة عسكرية، وسيارة البيرق، والفرقة الموسيقية.

ويقدم جناح وزارة الداخلية، خدمات تجديد وإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وإصدار تالف للهوية الوطنية، وإصدار وتجديد وتفعيل الجواز، وطباعة هوية مقيم، وتجديد رخصة القيادة، وطباعة الرخصة، وعيادة طبية مجهزة لتقديم الخدمات الطبية الطارئة لزوّار المعرض.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، يُعد الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، بمشاركة عارضين من داخل المملكة وخارجها، ويضم أحدث التجهيزات والمستلزمات في مجالات الصقور والصيد والرحلات والأسلحة والمغامرات، والمنصة الوحيدة لبيع أسلحة الصيد في المملكة، ويقدم تجربة تعليمية وتوعوية وترفيهية وتجارية متكاملة تناسب جميع أفراد الأسرة.