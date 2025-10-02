إسبانيا تسجّل 3832 وفاة بسبب الحر في 2025 الداخلية تنفذ مسارات لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعاتها تحذير أمني بشأن هواتف آيفون 17 مصاحف نادرة بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة كوكب هائم يبتلع الغاز والغبار بمعدل هائل متى يتم تسجيل الموظف والعامل في التأمينات؟ الذهب يرتفع بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية روسيا وأوكرانيا تتبادلان 185 أسير حرب جوجل تطلق نسخة جديدة من “Play” بالذكاء الاصطناعي ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 66225 شهيدًا
عقدت وزارة الداخلية ممثلة ببرامج الشراكات الدولية عددًا من الاجتماعات عالية المستوى مع الأجهزة النظيرة في دول شرق آسيا من بينها اليابان، وذلك ضمن منهجية برامج الشراكات الدولية لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعات الوزارة.
وهدفت الاجتماعات والزيارات الميدانية إلى تطوير وتنفيذ برامج مشتركة لتعزيز تنمية رأس المال البشري في القطاعات الأمنية، وبناء قدرات أمنية متخصصة تواكب أعلى المعايير الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات أمنية متعددة، بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية، ودعم مسيرة تطوير منظومة الأمن الوطني.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة لبناء وتعزيز العلاقات مع الدول والمؤسسات والهيئات الدولية لتحقيق أهداف المملكة في مجالات الأمن.