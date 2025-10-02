Icon

بالتعاون مع نظيراتها في دول شرق آسيا

الداخلية تنفذ مسارات لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعاتها 

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١١ مساءً
الداخلية تنفذ مسارات لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعاتها 
المواطن - واس

عقدت وزارة الداخلية ممثلة ببرامج الشراكات الدولية عددًا من الاجتماعات عالية المستوى مع الأجهزة النظيرة في دول شرق آسيا من بينها اليابان، وذلك ضمن منهجية برامج الشراكات الدولية لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعات الوزارة.

وهدفت الاجتماعات والزيارات الميدانية إلى تطوير وتنفيذ برامج مشتركة لتعزيز تنمية رأس المال البشري في القطاعات الأمنية، وبناء قدرات أمنية متخصصة تواكب أعلى المعايير الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات أمنية متعددة، بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية، ودعم مسيرة تطوير منظومة الأمن الوطني.

وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة لبناء وتعزيز العلاقات مع الدول والمؤسسات والهيئات الدولية لتحقيق أهداف المملكة في مجالات الأمن.

