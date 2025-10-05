الداخلية تنفّذ زيارات وورش عمل تخصصية مع سلطات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي السجل العقاري يبدأ تسجيل 3222 قطعة عقارية في منطقة حائل رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان تنبيه من رياحٌ شديدة على منطقة حائل ضبط مقيمين مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية في تبوك أمير الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة موسوعة سعوديبيديا تبرز حضورها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية ارتفاع أرباح المراعي 7.5% إلى 613 مليون ريال
نفّذت برامج الشراكات الدولية بوزارة الداخلية عددًا من الزيارات والاجتماعات عالية المستوى مع الأجهزة النظيرة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، لتعزيز بناء القدرات الأمنية لمنسوبي الوزارة، وذلك ضمن مسار التدريب التخصصي.
وتهدف هذه الزيارات والورش إلى تطوير وتنفيذ برامج مشتركة لرفع مستوى السلامة المرورية، من خلال تنمية رأس المال البشري في مجال تنفيذ نظام المرور وإدارة الحركة المرورية، وتطوير سياسات تشغيل مدارس تعليم القيادة، إضافة إلى تبادل الخبرات في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة، بما يعزّز من رفع الكفاءة المهنية ودعم مسيرة تطوير منظومة الأمن الوطني.
وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها في خفض الإصابات والوفيات الناجمة عن حوادث المرور، بالاستفادة من خبرات الجهات النظيرة في دول الاتحاد الأوروبي، وتوسيع آفاق التعاون والتكامل معها في مجالات الأمن والتدريب والتطوير.