ضمن برامج الشراكات الدولية بالوزارة

الداخلية تنفّذ زيارات وورش عمل تخصصية مع سلطات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نفّذت برامج الشراكات الدولية بوزارة الداخلية عددًا من الزيارات والاجتماعات عالية المستوى مع الأجهزة النظيرة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، لتعزيز بناء القدرات الأمنية لمنسوبي الوزارة، وذلك ضمن مسار التدريب التخصصي.

وتهدف هذه الزيارات والورش إلى تطوير وتنفيذ برامج مشتركة لرفع مستوى السلامة المرورية، من خلال تنمية رأس المال البشري في مجال تنفيذ نظام المرور وإدارة الحركة المرورية، وتطوير سياسات تشغيل مدارس تعليم القيادة، إضافة إلى تبادل الخبرات في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة، بما يعزّز من رفع الكفاءة المهنية ودعم مسيرة تطوير منظومة الأمن الوطني.

وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها في خفض الإصابات والوفيات الناجمة عن حوادث المرور، بالاستفادة من خبرات الجهات النظيرة في دول الاتحاد الأوروبي، وتوسيع آفاق التعاون والتكامل معها في مجالات الأمن والتدريب والتطوير.

