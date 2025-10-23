الدعم السريع يستهدف مطار الخرطوم مجددًا بطائرات مسيرة

شنت قوات الدعم السريع اليوم، غارات بطائرات مسيرة على مطار الخرطوم الدولي في السودان، لليوم الثالث على التوالي.

ونقلت عن مصادر أمنية أن سبع طائرات مسيرة استهدفت المطار والمناطق المحيطة به جنوب العاصمة، موضحة أنها لم تلحق أضرارًا كبيرة بالمطار.