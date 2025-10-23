الدعم السريع يستهدف مطار الخرطوم مجددًا بطائرات مسيرة حساب المواطن: 4 أسباب لعدم صرف الدعم للمستفيد صعود “غار حراء”.. تجربة سياحية وثقافية تثري الزائرين مدير الدفاع المدني يقف على جاهزية مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية السعودية ودول عربية والتعاون الإسلامي يدينون ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أمانة الرياض تغلق 85 منشأة وتصادر 13.5 طنًا من الأغذية كأس نادي الصقور السعودي 2025 يعلن شروط وأحكام المشاركة في أشواطه سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.8 مليارات ريال الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4%
شنت قوات الدعم السريع اليوم، غارات بطائرات مسيرة على مطار الخرطوم الدولي في السودان، لليوم الثالث على التوالي.
ونقلت عن مصادر أمنية أن سبع طائرات مسيرة استهدفت المطار والمناطق المحيطة به جنوب العاصمة، موضحة أنها لم تلحق أضرارًا كبيرة بالمطار.