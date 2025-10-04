هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟ الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا ألمانيا تستعين بالجيش لمراقبة الطائرات المسيرة وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان ترامب لـ نتنياهو: لا بديل عن اتفاق السلام مجمع الملك سلمان للغة العربية ونادي الصقور يُطلقان معجم مصطلحات الصقور رصد تضاريس القمر في الليلة الدولية بـ سماء رفحاء وزير الأوقاف السوري يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيوخ الأمريكي يفشل مجددًا في تمرير التمويل والإغلاق الحكومي يتواصل
تعرض فريق ليفربول لهزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أفقدته صدارة البريميرليغ، مساء السبت.
وتفصيلا، مُني ليفربول بهزيمة صادمة بنتيجة 1-2، على يد خصمه تشلسي، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفقد الصدارة لمصلحة أرسنال، بفارق الأهداف.
وسجل الإكوادوري مويزيس كايسيدو هدف التقدم لتشلسي، قبل أن يعادل الكفة الهولندي كودي خاكبو، في الشوط الثاني.
إلا أن البرازيلي إستيفاو، سجل “هدفا قاتلا” لتشلسي، في الدقيقة 95، ليخطف به الانتصار للبلوز.
وكان أرسنال قد سجل انتصارا مريحا على وست هام بنتيجة 2-0، ليقتنص الصدارة، بفارق الأهداف عن ليفربول.
وتعتبر هذه الهزيمة الثالثة على التوالي، لليفربول، بعد السقوط أمام كرستال بالاس وغلطة سراي التركي.