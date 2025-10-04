Icon

هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟ Icon الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة Icon المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا  Icon ألمانيا تستعين بالجيش لمراقبة الطائرات المسيرة Icon وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان Icon ترامب لـ نتنياهو: لا بديل عن اتفاق السلام Icon مجمع الملك سلمان للغة العربية ونادي الصقور يُطلقان معجم مصطلحات الصقور Icon رصد تضاريس القمر في الليلة الدولية بـ سماء رفحاء Icon وزير الأوقاف السوري يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف Icon الشيوخ الأمريكي يفشل مجددًا في تمرير التمويل والإغلاق الحكومي يتواصل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم

الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة

السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٢ مساءً
الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعرض فريق ليفربول لهزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أفقدته صدارة البريميرليغ، مساء السبت.

وتفصيلا، مُني ليفربول بهزيمة صادمة بنتيجة 1-2، على يد خصمه تشلسي، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفقد الصدارة لمصلحة أرسنال، بفارق الأهداف.

قد يهمّك أيضاً
محمد صلاح يتفوق على نجمي الهلال والأهلي في هذا الاستفتاء

محمد صلاح يتفوق على نجمي الهلال والأهلي في هذا الاستفتاء

ليفربول ضد تشيلسي .. الريدز يستعيد الصدارة بثنائية ماني وصلاح

ليفربول ضد تشيلسي .. الريدز يستعيد الصدارة بثنائية ماني وصلاح

هزيمة جديدة لليفربول

وسجل الإكوادوري مويزيس كايسيدو هدف التقدم لتشلسي، قبل أن يعادل الكفة الهولندي كودي خاكبو، في الشوط الثاني.

إلا أن البرازيلي إستيفاو، سجل “هدفا قاتلا” لتشلسي، في الدقيقة 95، ليخطف به الانتصار للبلوز.

وكان أرسنال قد سجل انتصارا مريحا على وست هام بنتيجة 2-0، ليقتنص الصدارة، بفارق الأهداف عن ليفربول.

وتعتبر هذه الهزيمة الثالثة على التوالي، لليفربول، بعد السقوط أمام كرستال بالاس وغلطة سراي التركي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد