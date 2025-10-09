الدولار يتجه لتسجيل أفضل أسبوع في عام مستفيدًا من ضعف الين

استقر الدولار اليوم، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ ما يقرب من عام، مستفيدًا من ضعف الين.

وسجلت العملة اليابانية ارتفاعًا طفيفًا في أحدث التداولات إلى 152.49 مقابل الدولار، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 153 مقابل الدولار خلال الليل، وهبطت بأكثر من ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، مسجلة أسوأ أداء لها منذ سبتمبر 2024، ووفرت تحركات الين واليورو دعمًا للدولار الذي ارتفع بأكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.07% إلى 1.3413 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبًا خلال الجلسة السابقة، في حين ارتفع الدولار الأسترالي 0.11% إلى 0.6594 دولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5792 دولار، بعد أن تراجع في الجلسة السابقة، إثر تخفيض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس ومقابل سلة من العملات، ولم يتغير الدولار كثيرًا عند 98.77 دولارًا.