Icon

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي Icon تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” Icon القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر Icon هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا Icon فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا Icon استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه Icon البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل Icon انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الدولار يتجه لتسجيل أفضل أسبوع في عام مستفيدًا من ضعف الين

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
الدولار يتجه لتسجيل أفضل أسبوع في عام مستفيدًا من ضعف الين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقر الدولار اليوم، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ ما يقرب من عام، مستفيدًا من ضعف الين.
وسجلت العملة اليابانية ارتفاعًا طفيفًا في أحدث التداولات إلى 152.49 مقابل الدولار، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 153 مقابل الدولار خلال الليل، وهبطت بأكثر من ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، مسجلة أسوأ أداء لها منذ سبتمبر 2024، ووفرت تحركات الين واليورو دعمًا للدولار الذي ارتفع بأكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.07% إلى 1.3413 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبًا خلال الجلسة السابقة، في حين ارتفع الدولار الأسترالي 0.11% إلى 0.6594 دولار.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5792 دولار، بعد أن تراجع في الجلسة السابقة، إثر تخفيض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس ومقابل سلة من العملات، ولم يتغير الدولار كثيرًا عند 98.77 دولارًا.

قد يهمّك أيضاً
تراجع سعر الدولار اليوم في مصر بالسوق السوداء يربك حسابات المضاربين

تراجع سعر الدولار اليوم في مصر بالسوق السوداء يربك حسابات المضاربين

الدولار يهوي أمام العملات لمستوى قياسي

الدولار يهوي أمام العملات لمستوى قياسي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين
السوق

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر...

السوق