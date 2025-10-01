الدولار يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع

تراجع الدولار الأربعاء إلى أدنى مستوى له في أسبوع مقابل الين الياباني بعد بيانات أظهرت انكماش التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي، مما عزز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام.

وأشار تقرير شركة آيه.دي.بي إلى انكماش (32,000) وظيفة في القطاع الخاص الشهر الماضي، بعد تعديل أغسطس إلى (3,000) وظيفة. وكان الاقتصاديون قد توقعوا زيادة قدرها (50,000) وظيفة بعد ارتفاع (54,000) في أغسطس.

الدولار يتراجع لأدنى مستوى

وقال خوان بيريز، مدير التداول في مونيكس يو.إس.إيه: “رد فعل الدولار الضعيف منطقي، خاصة بعد التعديل الكبير بالخفض لشهر أغسطس، ويزيد القلق من تباطؤ الاقتصاد أكثر مما كان يُعتقد”.

وفي الأسواق، انخفض الدولار (0.8%) مقابل الين مسجلاً (146.73) ينًا، وارتفع مقابل اليورو (0.2%) إلى (1.1754) دولار، بينما استقر أمام الفرنك السويسري عند (0.7966).

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية بنحو (50) نقطة أساس هذا العام عقب صدور بيانات آيه.دي.بي، مع توقع السوق (99%) لاحتمال خفض الفائدة في أكتوبر.