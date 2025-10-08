Icon

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين
المواطن - واس

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، 0.3% إلى 98.91، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من أغسطس.

وجرى تداول الدولار عند 152.535 ينًا، مرتفعًا 0.4% عن المستويات المسجلة في وقت متأخر أمس، ليحوم حول أقوى مستوى منذ فبراير.

وسجّل اليورو 1.1618 دولار، بانخفاض 0.3% خلال ساعات التعامل السيوية، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3395 دولار بانخفاض 0.2%.

وتراجع اليوان في الخارج 0.1% عن الجلسة السابقة إلى 7.1506 يوانات للدولار.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة تصل إلى واحد بالمئة ليسجّل مستوى متدنيًا عند 0.5739 دولار بعد أن فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي السوق بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

وتراجع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.4% إلى 0.65595 دولار.

