الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمها الله ـ وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غدٍ الجمعة الموافق 2 / 5 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.