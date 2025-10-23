Icon

الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٩ مساءً
الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود
المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمها الله ـ وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غدٍ الجمعة الموافق 2 / 5 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

