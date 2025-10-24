الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد السبت الموافق 3 / 5 / 1447 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.