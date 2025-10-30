البنك المركزي الأوروبي يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود إطلاق مبادرة منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني غرامة مليون ريال لشركة تأمين لمخالفتها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025 لندن تحتضن معرضًا مصورًا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938 ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غدٍ الجمعة الموافق 9 / 5 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.