البنك المركزي الأوروبي يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير Icon الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود Icon إطلاق مبادرة منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني Icon غرامة مليون ريال لشركة تأمين لمخالفتها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Icon إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل Icon وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025 Icon لندن تحتضن معرضًا مصورًا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938 Icon ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم Icon ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل Icon انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٢ مساءً
الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود
المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غدٍ الجمعة الموافق 9 / 5 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

