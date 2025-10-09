Icon

الذكاء الاصطناعي قد يغيّر طبيعة ثلث الوظائف بحلول 2030

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
المواطن - واس

أظهرت دراسة أسترالية حديثة أن تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُسهم بنحو 160 مليار دولار أسترالي في الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا خلال العقد المقبل، مع توقّعات بتأثير واسع على سوق العمل وتغيّر في طبيعة العديد من الوظائف القائمة.

وأوضحت الدراسة التي أعدّتها مؤسسة الموارد البشرية العالمية “دايفورس” (Dayforce) أن نحو 670 ألف وظيفة في أستراليا معرّضة للاستعاضة عن الموظفين أو اليد العاملة بالتقنيات الذكية بحلول عام 2030، وأن ثلث العاملين الأستراليين (33٪ تقريبًا) يشغلون وظائف يُتوقّع أن تتأثّر بدرجات متفاوتة من الذكاء الاصطناعي، سواء عبر تغيير جزئي لطبيعة المهام أو اعتماد أنظمة ذكية تؤدّي بعض الأعمال البشرية.

وأكّد وزير الصناعة والعلوم الأسترالي تيم آيرز أن التدريب على الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة إستراتيجية للمؤسسات العاملة في جميع القطاعات، بما يضمن تحقيق الفائدة الاقتصادية وحماية فرص العمل وتحقيق نمو مستدامٍ في سوق العمل.

