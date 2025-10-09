الذكاء الاصطناعي قد يغيّر طبيعة ثلث الوظائف بحلول 2030

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
أظهرت دراسة أسترالية حديثة أن تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُسهم بنحو 160 مليار دولار أسترالي في الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا خلال العقد المقبل، مع توقّعات بتأثير واسع على سوق العمل وتغيّر في طبيعة العديد من الوظائف القائمة.
وأوضحت الدراسة التي أعدّتها مؤسسة الموارد البشرية العالمية “دايفورس” (Dayforce) أن نحو 670 ألف وظيفة في أستراليا معرّضة للاستعاضة عن الموظفين أو اليد العاملة بالتقنيات الذكية بحلول عام 2030، وأن ثلث العاملين الأستراليين (33٪ تقريبًا) يشغلون وظائف يُتوقّع أن تتأثّر بدرجات متفاوتة من الذكاء الاصطناعي، سواء عبر تغيير جزئي لطبيعة المهام أو اعتماد أنظمة ذكية تؤدّي بعض الأعمال البشرية.
وأكّد وزير الصناعة والعلوم الأسترالي تيم آيرز أن التدريب على الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة إستراتيجية للمؤسسات العاملة في جميع القطاعات، بما يضمن تحقيق الفائدة الاقتصادية وحماية فرص العمل وتحقيق نمو مستدامٍ في سوق العمل.