Icon

الذكاء الاصطناعي يهدد 44 وظيفة Icon حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء السباحة في ينبع  Icon سلمان للإغاثة يوزّع 754 سلة غذائية في محلية بورتسودان السودانية Icon قمر الحصاد يزيّن سماء عسير ويجذب عشاق الظواهر الفلكية Icon إطلاق عقد العمل الموحّد لتوثيق الحقوق والالتزامات Icon مسام ينزع 1.319 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon إحباط تهريب 137.5 كيلو حشيش في جازان Icon الموارد البشرية تعتمد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا Icon أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ فرنسا Icon 10 أعراض مبكرة لمرض باركنسون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

الذكاء الاصطناعي يهدد 44 وظيفة

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥١ مساءً
الذكاء الاصطناعي يهدد 44 وظيفة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يشهد العالم اليوم تحولاً جذرياً غير مسبوق مع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي تجاوز مرحلة كونه مجرد أداة مساعدة لإنجاز المهام اليومية، ليصبح منافساً فعلياً للبشر في العديد من المجالات المهنية.

وفي تقرير حديث أصدرته شركة OpenAI، كُشف عن قائمة تضم 44 مهنة تُعدّ الأكثر عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي، وذلك استناداً إلى اختبار جديد أُطلق عليه اسم GDPval.

قد يهمّك أيضاً
إطلاق برنامج الكوكب الذكي من الممكنات في استدامة الموارد

إطلاق برنامج الكوكب الذكي من الممكنات في استدامة الموارد

السيف بملتقى صناع التأثير: الذكاء الاصطناعي لا يعني الاستغناء عن البشر

السيف بملتقى صناع التأثير: الذكاء الاصطناعي لا يعني الاستغناء عن البشر

ويقوم هذا الاختبار بمقارنة أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي بأداء محترفين من تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية في الولايات المتحدة، ليُظهر النتائج التي وُصفت بالمقلقة، بعد أن تفوق الذكاء الاصطناعي في تنفيذ العديد من المهام التي كانت حتى وقت قريب حكراً على البشر.

وفيما يلي أبرز خمس وظائف تواجه خطراً كبيراً بالاستبدال:

موظفو المحاسبة والتأجير

حقق الذكاء الاصطناعي تفوقاً لافتاً على العاملين في هذا المجال بنسبة 81٪ من الحالات، وهي النسبة الأعلى في الدراسة، ما يجعلها المهنة الأكثر عرضة للاستبدال الكامل مستقبلاً.

مديرو المبيعات

جاء مديرو المبيعات في المرتبة الثانية بنسبة 79٪، بعد أن أظهرت النماذج قدرتها على تحليل البيانات الضخمة واتخاذ قرارات تسويقية دقيقة بوتيرة أسرع من البشر.

موظفو الشحن والاستلام والمخزون

أظهرت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي تفوق على العاملين في هذا المجال بنسبة 76٪ بفضل قدرته العالية على التنظيم وإدارة البيانات اللوجستية بدقة متناهية.

المحررون

وفي مفاجأة لافتة، تفوق الذكاء الاصطناعي على المحررين بنسبة 75٪ بعد أن أثبت كفاءته في التحرير اللغوي وإعادة الصياغة وإنتاج النصوص بأسلوب متقن ومتناسق.

مطورو البرمجيات

حل مطورو البرمجيات في المركز الخامس بنسبة 70٪، حيث أظهرت النماذج الحديثة مثل GPT-5وClaude Opus 4.1 كفاءة استثنائية في كتابة الأكواد، وتصحيح الأخطاء، وتطوير الحلول التقنية بسرعة تفوق قدرات الإنسان.

أما المهن الأخرى التي رصدها التقرير ضمن الفئات المعرّضة للاستبدال بدرجات متفاوتة، فتشمل: المحققين الخاصين، وموظفي الامتثال، ومديري العمليات، وممثلي المبيعات، والمستشارين الماليين، ومديري الخدمات الصحية، والممرضين، والصحفيين، والمحامين، والمحللين الماليين، والمخرجين، والمحاسبين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أداة جديدة لتحسين علاج الصرع بالذكاء الاصطناعي
حصاد اليوم

أداة جديدة لتحسين علاج الصرع بالذكاء الاصطناعي

حصاد اليوم