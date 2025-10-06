الذكاء الاصطناعي يهدد 44 وظيفة

يشهد العالم اليوم تحولاً جذرياً غير مسبوق مع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي تجاوز مرحلة كونه مجرد أداة مساعدة لإنجاز المهام اليومية، ليصبح منافساً فعلياً للبشر في العديد من المجالات المهنية.

وفي تقرير حديث أصدرته شركة OpenAI، كُشف عن قائمة تضم 44 مهنة تُعدّ الأكثر عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي، وذلك استناداً إلى اختبار جديد أُطلق عليه اسم GDPval.

ويقوم هذا الاختبار بمقارنة أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي بأداء محترفين من تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية في الولايات المتحدة، ليُظهر النتائج التي وُصفت بالمقلقة، بعد أن تفوق الذكاء الاصطناعي في تنفيذ العديد من المهام التي كانت حتى وقت قريب حكراً على البشر.

وفيما يلي أبرز خمس وظائف تواجه خطراً كبيراً بالاستبدال:

موظفو المحاسبة والتأجير

حقق الذكاء الاصطناعي تفوقاً لافتاً على العاملين في هذا المجال بنسبة 81٪ من الحالات، وهي النسبة الأعلى في الدراسة، ما يجعلها المهنة الأكثر عرضة للاستبدال الكامل مستقبلاً.

مديرو المبيعات

جاء مديرو المبيعات في المرتبة الثانية بنسبة 79٪، بعد أن أظهرت النماذج قدرتها على تحليل البيانات الضخمة واتخاذ قرارات تسويقية دقيقة بوتيرة أسرع من البشر.

موظفو الشحن والاستلام والمخزون

أظهرت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي تفوق على العاملين في هذا المجال بنسبة 76٪ بفضل قدرته العالية على التنظيم وإدارة البيانات اللوجستية بدقة متناهية.

المحررون

وفي مفاجأة لافتة، تفوق الذكاء الاصطناعي على المحررين بنسبة 75٪ بعد أن أثبت كفاءته في التحرير اللغوي وإعادة الصياغة وإنتاج النصوص بأسلوب متقن ومتناسق.

مطورو البرمجيات

حل مطورو البرمجيات في المركز الخامس بنسبة 70٪، حيث أظهرت النماذج الحديثة مثل GPT-5وClaude Opus 4.1 كفاءة استثنائية في كتابة الأكواد، وتصحيح الأخطاء، وتطوير الحلول التقنية بسرعة تفوق قدرات الإنسان.

أما المهن الأخرى التي رصدها التقرير ضمن الفئات المعرّضة للاستبدال بدرجات متفاوتة، فتشمل: المحققين الخاصين، وموظفي الامتثال، ومديري العمليات، وممثلي المبيعات، والمستشارين الماليين، ومديري الخدمات الصحية، والممرضين، والصحفيين، والمحامين، والمحللين الماليين، والمخرجين، والمحاسبين.