الذهب يتجاوز 4100 دولار للأوقية لأول مرة

تجاوز الذهب حاجز (4100) دولار للأوقية (الأونصة) اليوم، ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن، مدفوعًا بالضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.

ارتفاع سعر الذهب

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية (2.1) بالمئة ليصل إلى (4099.55) دولارًا للأوقية بعد أن سجل (4103.58) دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ثلاثة بالمئة إلى (4120.10) دولارًا.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية (3.3) بالمئة إلى (51.95) دولارًا للأوقية بعد أن وصلت إلى (52.07) دولارًا في وقت سابق من الجلسة، مدفوعة بالعوامل ذاتها التي تحرك الذهب وشح المعروض في السوق الفورية.

وارتفع البلاتين (4.6) بالمئة إلى (1660.57) دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم (5.4) بالمئة إلى (1482) دولارًا.