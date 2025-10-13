الذهب يتجاوز 4100 دولار للأوقية لأول مرة

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
تجاوز الذهب حاجز (4100) دولار للأوقية (الأونصة) اليوم، ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن، مدفوعًا بالضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية (2.1) بالمئة ليصل إلى (4099.55) دولارًا للأوقية بعد أن سجل (4103.58) دولارات في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ثلاثة بالمئة إلى (4120.10) دولارًا.
وقفزت الفضة في المعاملات الفورية (3.3) بالمئة إلى (51.95) دولارًا للأوقية بعد أن وصلت إلى (52.07) دولارًا في وقت سابق من الجلسة، مدفوعة بالعوامل ذاتها التي تحرك الذهب وشح المعروض في السوق الفورية.
وارتفع البلاتين (4.6) بالمئة إلى (1660.57) دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم (5.4) بالمئة إلى (1482) دولارًا.