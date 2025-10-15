الذهب يتجاوز 4,200 دولار للأوقية

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فوق (4,200) دولار للأوقية، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية والتوترات التجارية بين واشنطن وبكين، مما دفع المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة.
وصعد الذهب (1.2%) إلى (4,188.95) دولارًا، فيما ارتفعت عقود ديسمبر الآجلة (1%) إلى (4,205.20) دولارات, وارتفعت الفضة (2.5%) إلى (52.75) دولارًا، والبلاتين والبلاديوم صعدا إلى (1,651.85) و(1,553.43) دولارًا على التوالي.