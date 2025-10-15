الذهب يتجاوز 4,200 دولار للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فوق (4,200) دولار للأوقية، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية والتوترات التجارية بين واشنطن وبكين، مما دفع المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة.

وصعد الذهب (1.2%) إلى (4,188.95) دولارًا، فيما ارتفعت عقود ديسمبر الآجلة (1%) إلى (4,205.20) دولارات, وارتفعت الفضة (2.5%) إلى (52.75) دولارًا، والبلاتين والبلاديوم صعدا إلى (1,651.85) و(1,553.43) دولارًا على التوالي.