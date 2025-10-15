Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
مع آمال خفض الفائدة وتوترات تجارية

الذهب يتجاوز 4,200 دولار للأوقية

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٤ مساءً
الذهب يتجاوز 4,200 دولار للأوقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فوق (4,200) دولار للأوقية، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية والتوترات التجارية بين واشنطن وبكين، مما دفع المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة.

وصعد الذهب (1.2%) إلى (4,188.95) دولارًا، فيما ارتفعت عقود ديسمبر الآجلة (1%) إلى (4,205.20) دولارات, وارتفعت الفضة (2.5%) إلى (52.75) دولارًا، والبلاتين والبلاديوم صعدا إلى (1,651.85) و(1,553.43) دولارًا على التوالي.

قد يهمّك أيضاً
الذهب يتكبد أكبر خسارة شهرية في 3 سنوات

الذهب يتكبد أكبر خسارة شهرية في 3 سنوات

الذهب يتراجع 0.1% قبيل بيانات التضخم الأمريكية

الذهب يتراجع 0.1% قبيل بيانات التضخم الأمريكية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

السوق
الذهب يرتفع عند مستوى قياسي جديد
السوق

الذهب يرتفع عند مستوى قياسي جديد

السوق
الذهب يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
السوق

الذهب يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا

السوق
الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الثامن
السوق

الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الثامن

السوق
الذهب يتجاوز 4100 دولار للأوقية لأول مرة
السوق

الذهب يتجاوز 4100 دولار للأوقية لأول مرة

السوق