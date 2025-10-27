الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وزير الشؤون الإسلامية يُطلق مبادرة مساجدنا روضة خضراء لزراعة 100 ألف شتلة تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي التدريب التقني ينفذ 528 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق الشيخ المطلق: احذروا تقليد المشاهير بيع شاهين فرخ بـ 136 ألف ريال في الليلة الـ14 لمزاد نادي الصقور توضيح من التأمينات بشأن فئات جمعية GOSI وموعد التسجيل اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين السعودية وكوبا جامعة بيشة تنعى طالباتها ضحايا الحادث المروري
انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة بارتفاع الدولار ومؤشرات على تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون اجتماعات بنوك مركزية رئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.5%)، ليصل إلى (4092.76) دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 0120 بتوقيت جرينتش، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.7%)، مسجلةً (4106.80) دولارات للأوقية.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين مقابل الين اليوم، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.3%)، لتصل إلى (48.44) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (0.5%) إلى (1612.95) دولارًا وارتفع البلاديوم (0.2%) ليصل إلى (1431.94) دولارًا.