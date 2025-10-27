Icon

تفاؤل بشأن اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
المواطن - فريق التحرير

انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة بارتفاع الدولار ومؤشرات على تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون اجتماعات بنوك مركزية رئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.5%)، ليصل إلى (4092.76) دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 0120 بتوقيت جرينتش، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.7%)، مسجلةً (4106.80) دولارات للأوقية.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين مقابل الين اليوم، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.3%)، لتصل إلى (48.44) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (0.5%) إلى (1612.95) دولارًا وارتفع البلاديوم (0.2%) ليصل إلى (1431.94) دولارًا.

