الذهب يتراجع 2% مع صعود الدولار وجني الأرباح

واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم بعد أن سجلت أكبر انخفاض يومي لها منذ عام 2020 في الجلسة السابقة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية (2.6%) إلى (4017.29) دولارًا للأوقية (الأونصة) ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبًا، بعد أن ارتفع إلى (4161.17) دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (1.9%) إلى (4032.80) دولارًا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار (0.2%) ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوع، مما زاد من تكلفة المعدن النفيس المقوم بالدولار.

وهبطت أسعار الذهب (5.3%) أمس الثلاثاء بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند (4381.21) دولارًا في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار الذهب (54%) منذ بداية هذا العام، مدعومة بحالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتدفقات قوية من صناديق الاستثمار المتداولة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية (1.8%) إلى (47.84) دولارًا للأوقية.

وكان سعر الفضة قد هبط (7.1%) أمس الثلاثاء.

وتراجع البلاتين (1.4%) إلى (1530.35) دولارًا، وانخفض البلاديوم (1.2%) إلى (1391) دولارًا.