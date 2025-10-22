للحصول على دعم حساب المواطن.. هل يلزم التحقق من صحة عقد الإيجار؟ فتح باب تسجيل المتطوعين لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالسعودية ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11585 نقطة الذهب يتراجع 2% مع صعود الدولار وجني الأرباح اعتماد التعديلات على جداول المخالفات والعقوبات الخاصة بمرافق الضيافة السياحية نادي الصقور: جولات ميدانية لتقديم خدمة تصحيح أوضاع الصقور في 8 مدن الكرملين: بوتين لن يشارك في قمة العشرين تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026 ضبط وافد مارس أفعالًا منافية للآداب العامة في أحد مراكز المساج بعسير
واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم بعد أن سجلت أكبر انخفاض يومي لها منذ عام 2020 في الجلسة السابقة.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية (2.6%) إلى (4017.29) دولارًا للأوقية (الأونصة) ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبًا، بعد أن ارتفع إلى (4161.17) دولارًا في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (1.9%) إلى (4032.80) دولارًا للأوقية.
وارتفع مؤشر الدولار (0.2%) ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوع، مما زاد من تكلفة المعدن النفيس المقوم بالدولار.
وهبطت أسعار الذهب (5.3%) أمس الثلاثاء بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند (4381.21) دولارًا في الجلسة السابقة.
وارتفعت أسعار الذهب (54%) منذ بداية هذا العام، مدعومة بحالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتدفقات قوية من صناديق الاستثمار المتداولة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية (1.8%) إلى (47.84) دولارًا للأوقية.
وكان سعر الفضة قد هبط (7.1%) أمس الثلاثاء.
وتراجع البلاتين (1.4%) إلى (1530.35) دولارًا، وانخفض البلاديوم (1.2%) إلى (1391) دولارًا.