مكافحة الفساد: إيقاف موظف بوزارة الصناعة حصل على رشوة 1.6 مليون ريال نزاهة تباشر 17 قضية فساد ورشوة واستغلال نفوذ بأكثر من 10 ملايين ريال هيئة النقل: قطاع توصيل الطلبات يرتفع 40% وتسجيل 103 ملايين طلب الذهب يتراجع 5% بعد تسجيل مستويات قياسية البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار سوريا تقدر بـ 216 مليار دولار مايكروسوفت تصلح ثغرة أمنية في معالجة طلبات الـhttp فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الهولندي أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بطلعة التمياط الأمم المتحدة تحذر من الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين الفلسطينيين ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي
انخفضت أسعار الذهب خمسة بالمئة اليوم مع ارتفاع الدولار وجني المستثمرين للأرباح، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا جديدًا بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن والتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية خمسة بالمئة ليصل إلى (4136.72) دولارًا للأوقية (الأونصة).
وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند (4381.21) دولارًا أمس الاثنين لتسجل زيادة بنسبة (60%) هذا العام بفعل مزيج من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية وعمليات الشراء المستمرة في البنوك المركزية والطلب القوي على الاستثمار والتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من سبعة بالمئة إلى (48.79) دولارًا للأوقية، وهوى البلاتين بنحو سبعة بالمئة ليسجل (1519.45) دولارًا للأوقية.