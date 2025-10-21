Icon

الذهب يتراجع 5% بعد تسجيل مستويات قياسية

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٠ مساءً
الذهب يتراجع 5% بعد تسجيل مستويات قياسية
المواطن - فريق التحرير

انخفضت أسعار الذهب خمسة بالمئة اليوم مع ارتفاع الدولار وجني المستثمرين للأرباح، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا جديدًا بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن والتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية خمسة بالمئة ليصل إلى (4136.72) دولارًا للأوقية (الأونصة).

الذهب يتراجع 5%

وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند (4381.21) دولارًا أمس الاثنين لتسجل زيادة بنسبة (60%) هذا العام بفعل مزيج من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية وعمليات الشراء المستمرة في البنوك المركزية والطلب القوي على الاستثمار والتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من سبعة بالمئة إلى (48.79) دولارًا للأوقية، وهوى البلاتين بنحو سبعة بالمئة ليسجل (1519.45) دولارًا للأوقية.

السوق