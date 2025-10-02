الذهب يرتفع بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفع الذهب مساء اليوم مسجلًا ذروة جديدة بدعم من التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر ومن الطلب على الملاذ الآمن في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.6%) إلى (3887) دولارًا للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته عند (3896.49) دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.4%) إلى (3911.80) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.8%) إلى (47.70) دولارًا للأوقية، وقفز البلاتين (1.4%) إلى (1579.05) دولارًا، واستقر البلاديوم عند (1244.75) دولارًا.