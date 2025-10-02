الذهب يرتفع بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية روسيا وأوكرانيا تتبادلان 185 أسير حرب جوجل تطلق نسخة جديدة من “Play” بالذكاء الاصطناعي ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 66225 شهيدًا سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11495 نقطة فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين حساب المواطن: 4 أسباب تمنع صرف الدعم للمستفيد رئاسة الحرس الملكي وسدايا تطلقان عددًا من المبادرات الرقمية فيصل بن فرحان يشارك في الجلسة الحوارية بشأن السلام بين فلسطين وإسرائيل القبض على مواطن لترويجه 6138 قرصًا من الإمفيتامين في جدة
ارتفع الذهب مساء اليوم مسجلًا ذروة جديدة بدعم من التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر ومن الطلب على الملاذ الآمن في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.6%) إلى (3887) دولارًا للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته عند (3896.49) دولارًا في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.4%) إلى (3911.80) دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.8%) إلى (47.70) دولارًا للأوقية، وقفز البلاتين (1.4%) إلى (1579.05) دولارًا، واستقر البلاديوم عند (1244.75) دولارًا.