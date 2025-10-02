Icon

الذهب يرتفع بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية Icon روسيا وأوكرانيا تتبادلان 185 أسير حرب Icon جوجل تطلق نسخة جديدة من “Play” بالذكاء الاصطناعي Icon ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 66225 شهيدًا Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11495 نقطة Icon فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين Icon حساب المواطن: 4 أسباب تمنع صرف الدعم للمستفيد Icon رئاسة الحرس الملكي وسدايا تطلقان عددًا من المبادرات الرقمية Icon فيصل بن فرحان يشارك في الجلسة الحوارية بشأن السلام بين فلسطين وإسرائيل Icon القبض على مواطن لترويجه 6138 قرصًا من الإمفيتامين في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الذهب يرتفع بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٣ مساءً
الذهب يرتفع بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفع الذهب مساء اليوم مسجلًا ذروة جديدة بدعم من التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر ومن الطلب على الملاذ الآمن في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.6%) إلى (3887) دولارًا للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته عند (3896.49) دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم

أسعار الذهب تنخفض مع صعود الدولار

أسعار الذهب تنخفض مع صعود الدولار

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.4%) إلى (3911.80) دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.8%) إلى (47.70) دولارًا للأوقية، وقفز البلاتين (1.4%) إلى (1579.05) دولارًا، واستقر البلاديوم عند (1244.75) دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم السبت بالمملكة
السوق

ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم السبت...

السوق
الذهب يقلص مكاسبه عالميًا
السوق

الذهب يقلص مكاسبه عالميًا

السوق
الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي الأمريكي
السوق

الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي...

السوق
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين

السوق
ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى لها على الإطلاق
السوق

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى لها على...

السوق