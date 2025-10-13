الذهب يرتفع عند مستوى قياسي جديد

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
ارتفع الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم، مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4078.05 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.3% إلى 4093.50 دولارًا.
وقفزت الفضة أيضا لأعلى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 2.7% بلغت 51.70 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 2.9% إلى 1635.35 دولارًا، وزاد البلاديوم 3.6% إلى 1452.50 دولارًا.