الذهب يرتفع عند مستوى قياسي جديد

ارتفع الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم، مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

ارتفاع سعر الذهب

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4078.05 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.3% إلى 4093.50 دولارًا.

وقفزت الفضة أيضا لأعلى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 2.7% بلغت 51.70 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 2.9% إلى 1635.35 دولارًا، وزاد البلاديوم 3.6% إلى 1452.50 دولارًا.