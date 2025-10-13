Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم  Icon السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار Icon شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام Icon المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق Icon فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام Icon وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي Icon وظائف شاغرة لدى شركة الخزف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الذهب يرتفع عند مستوى قياسي جديد

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
الذهب يرتفع عند مستوى قياسي جديد

مواضيع ذات علاقة

ارتفع الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم، مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

ارتفاع سعر الذهب

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4078.05 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.3% إلى 4093.50 دولارًا.

قد يهمّك أيضاً
تصريحات جيروم باول تدفع أسعار الذهب للاستقرار

تصريحات جيروم باول تدفع أسعار الذهب للاستقرار

الدولار يتراجع وسط ارتفاع لأسعار الذهب

الدولار يتراجع وسط ارتفاع لأسعار الذهب

وقفزت الفضة أيضا لأعلى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 2.7% بلغت 51.70 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 2.9% إلى 1635.35 دولارًا، وزاد البلاديوم 3.6% إلى 1452.50 دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسعار العقود الآجلة للذهب تتجاوز 4 آلاف دولار للأونصة لأول مرة
السوق

أسعار العقود الآجلة للذهب تتجاوز 4 آلاف...

السوق
الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الثامن
السوق

الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الثامن

السوق
الذهب يتجاوز 4100 دولار للأوقية لأول مرة
السوق

الذهب يتجاوز 4100 دولار للأوقية لأول مرة

السوق
ارتفاع أسعار الذهب اليوم 
السوق

ارتفاع أسعار الذهب اليوم 

السوق
لأول مرة.. الذهب يتجاوز 4000 دولار للأوقية
السوق

لأول مرة.. الذهب يتجاوز 4000 دولار للأوقية

السوق
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

السوق