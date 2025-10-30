Icon

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
المواطن - واس

ارتفعت أسعار الذهب قليلًا اليوم مدعومة بتراجع طفيف في الدولار، بينما يترقب المستثمرون نتائج محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول اتفاق تجاري.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%)، ليصل إلى (3937.88) دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (1.2%) إلى (3950.70) دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند (47.51) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.3%) إلى (1590.21) دولارًا, وقفز البلاديوم (1.2%) إلى (1417.80) دولارًا.

