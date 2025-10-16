الذهب يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

صعد الذهب إلى مستوى قياسي، اليوم الخميس، مستفيداً من إقبال المستثمرين على المعدن النفيس وسط استمرار حالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع الدولار.

بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4224.79 دولار للأونصة بعدما سجل مستوى قياسيا بلغ 4225.69 دولار.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.9% إلى 4239.70 دولار، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

ويعد الذهب من أصول الملاذ الآمن خلال فترات عدم اليقين، ويزدهر عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وزاد 61% منذ بداية العام الحالي.