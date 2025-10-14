Icon

الذهب يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
الذهب يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الثلاثاء، وسط تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما زاد من حالة عدم اليقين وعزز الطلب على الملاذ الآمن، في حين دعمت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية الأسعار أيضاً.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.31% إلى 4164.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسياً قرب 4170 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.02% إلى 4175.20 دولار.

وقفز الذهب الذي يعد ملاذاً آمناً 57% منذ بداية العام وتجاوز مستوى 4100 دولار للمرة الأولى، أمس الاثنين، مدعوماً بمخاوف جيوسياسية واقتصادية وتوقعات خفض أسعار الفائدة وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة من المعدن الأصفر، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، نقلاً عن “رويترز”.

