Icon

الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي الأمريكي Icon الأونروا: مقتل نحو 100 شخص يوميًا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي Icon سلمان للإغاثة يسلّم الفصول البديلة لتعزيز التعليم بحضرموت Icon بدعم سعودي.. إطلاق المتحف الافتراضي للقطع المسروقة Icon “الهوية السياحية” تعزز تنمية القطاع السياحي لـ المدينة المنورة وريادتها عالميًا Icon بدء دخول أفواج الإبل والماشية لمناطق الرعي بمحمية الإمام تركي Icon فنون العمارة والتصميم تعقد شراكات استراتيجية مع “إعمار السعودية” و”بيتونيا” Icon زراعة البن في جازان.. إرث متأصل ومستقبل مشرق Icon شركة التصنيف الإعلامية والهيئة الملكية لمدينة الرياض يوقعان اتفاقية “الحي الإبداعي” Icon أمانة جدة تستعيد أكثر من 15 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي الأمريكي

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٦ مساءً
الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الأربعاء) إلى مستوى تاريخي جديد مدعومةً بضعف الدولار والطلب على الملاذات الآمنة، بعد بدء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية وتزايد التوقعات بخفض الفائدة هذا الشهر.

الذهب يصعد بالمعاملات الفورية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.2%) إلى (3866.10) دولارًا للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند (3895.09) دولارًا.

قد يهمّك أيضاً
أسعار الذهب اليوم الاثنين .. عيار 21 يسجل 137.52 ريال

أسعار الذهب اليوم الاثنين .. عيار 21 يسجل 137.52 ريال

لهذا السبب.. أسعار الذهب تتراجع عن أعلى مستوياتها

لهذا السبب.. أسعار الذهب تتراجع عن أعلى مستوياتها

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر (0.5%) إلى (3892.80) دولارًا.

وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع؛ مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وقال المحلل إدوارد مير: “إن الإغلاق الحكومي وضعف بيانات الوظائف يزيدان الضغوط على الدولار ويعززان مكاسب الذهب”.
وأظهرت بيانات (ADP) تراجع وظائف القطاع الخاص الأمريكي (32) ألف وظيفة في سبتمبر، بعد انخفاض (3) آلاف في أغسطس، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة (50) ألف وظيفة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة (1.4%) إلى (47.33) دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى في أكثر من (14) عامًا، فيما انخفض البلاتين (0.5%) إلى (1566.30) دولارًا، والبلاديوم (1.4%) إلى (1239.97) دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم السبت بالمملكة
السوق

ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم السبت...

السوق
ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى لها على الإطلاق
السوق

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى لها على...

السوق
الذهب يقلص مكاسبه عالميًا
السوق

الذهب يقلص مكاسبه عالميًا

السوق
الذهب والفضة يتراجعان بالأسواق العالمية
السوق

الذهب والفضة يتراجعان بالأسواق العالمية

السوق
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين

السوق