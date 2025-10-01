الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي الأمريكي

الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي الأمريكي الأونروا: مقتل نحو 100 شخص يوميًا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي سلمان للإغاثة يسلّم الفصول البديلة لتعزيز التعليم بحضرموت بدعم سعودي.. إطلاق المتحف الافتراضي للقطع المسروقة “الهوية السياحية” تعزز تنمية القطاع السياحي لـ المدينة المنورة وريادتها عالميًا بدء دخول أفواج الإبل والماشية لمناطق الرعي بمحمية الإمام تركي فنون العمارة والتصميم تعقد شراكات استراتيجية مع “إعمار السعودية” و”بيتونيا” زراعة البن في جازان.. إرث متأصل ومستقبل مشرق شركة التصنيف الإعلامية والهيئة الملكية لمدينة الرياض يوقعان اتفاقية “الحي الإبداعي” أمانة جدة تستعيد أكثر من 15 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الأربعاء) إلى مستوى تاريخي جديد مدعومةً بضعف الدولار والطلب على الملاذات الآمنة، بعد بدء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية وتزايد التوقعات بخفض الفائدة هذا الشهر.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.2%) إلى (3866.10) دولارًا للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند (3895.09) دولارًا.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر (0.5%) إلى (3892.80) دولارًا.
وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع؛ مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وقال المحلل إدوارد مير: “إن الإغلاق الحكومي وضعف بيانات الوظائف يزيدان الضغوط على الدولار ويعززان مكاسب الذهب”.
وأظهرت بيانات (ADP) تراجع وظائف القطاع الخاص الأمريكي (32) ألف وظيفة في سبتمبر، بعد انخفاض (3) آلاف في أغسطس، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة (50) ألف وظيفة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة (1.4%) إلى (47.33) دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى في أكثر من (14) عامًا، فيما انخفض البلاتين (0.5%) إلى (1566.30) دولارًا، والبلاديوم (1.4%) إلى (1239.97) دولارًا.