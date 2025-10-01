الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الأربعاء) إلى مستوى تاريخي جديد مدعومةً بضعف الدولار والطلب على الملاذات الآمنة، بعد بدء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية وتزايد التوقعات بخفض الفائدة هذا الشهر.

الذهب يصعد بالمعاملات الفورية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.2%) إلى (3866.10) دولارًا للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند (3895.09) دولارًا.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر (0.5%) إلى (3892.80) دولارًا.

وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع؛ مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وقال المحلل إدوارد مير: “إن الإغلاق الحكومي وضعف بيانات الوظائف يزيدان الضغوط على الدولار ويعززان مكاسب الذهب”.

وأظهرت بيانات (ADP) تراجع وظائف القطاع الخاص الأمريكي (32) ألف وظيفة في سبتمبر، بعد انخفاض (3) آلاف في أغسطس، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة (50) ألف وظيفة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة (1.4%) إلى (47.33) دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى في أكثر من (14) عامًا، فيما انخفض البلاتين (0.5%) إلى (1566.30) دولارًا، والبلاديوم (1.4%) إلى (1239.97) دولارًا.