الذهب يواصل الارتفاع ويتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٦ صباحاً
المواطن - واس

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، في طريقها نحو تحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، ليصل إلى 4034 دولارًا للأوقية (الأونصة)، حيث زاد المعدن النفيس بنسبة 4.5% خلال الشهر الجاري.

في المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.1%، مسجلة 3955 دولارًا للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة بالمعاملات الفورية عند 48.92 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2%، ليصل إلى 1613.50 دولارًا، كما زاد البلاديوم بنسبة 2.1%، مسجلًَا 1474.51 دولارًا.

