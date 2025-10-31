الذهب يواصل الارتفاع ويتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي

النفط يتجه لانخفاض للشهر الثالث مع صعود الدولار رصد فيروس جديد شبيه بكورونا في خفافيش البرازيل توقعات الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة ورياح على عدة مناطق وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية محمد الحارثي يودع هيئة الإذاعة والتلفزيون ويرحب بالزيد خلفًا له الأهلي يتعادل 1-1 مع ضيفه الرياض في دوري روشن
ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، في طريقها نحو تحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، ليصل إلى 4034 دولارًا للأوقية (الأونصة)، حيث زاد المعدن النفيس بنسبة 4.5% خلال الشهر الجاري.
في المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.1%، مسجلة 3955 دولارًا للأوقية.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة بالمعاملات الفورية عند 48.92 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2%، ليصل إلى 1613.50 دولارًا، كما زاد البلاديوم بنسبة 2.1%، مسجلًَا 1474.51 دولارًا.