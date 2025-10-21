Icon

الذهب يواصل الصعود مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
الذهب يواصل الصعود مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية
المواطن - واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدفوعة بتوقعات خفض إضافي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة واستمرار الإقبال على الأصول الآمنة، في ظل ترقب المستثمرين لمحادثات التجارة بين واشنطن وبكين وصدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.3% ليبلغ 4,347.47 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 3.6% لتصل إلى 4,366 دولارًا للأوقية.

وكان المعدن النفيس قد سجّل يوم الجمعة الماضي مستوى قياسيًا عند 4,378.69 دولارًا للأوقية، قبل أن يتراجع بنسبة 1.8% في أكبر انخفاض يومي له منذ منتصف مايو.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.7% لتسجّل 52.23 دولارًا للأوقية، بعد أن لامست مستوى قياسيًا عند 54.47 دولارًا يوم الجمعة قبل أن تتراجع بنسبة 4.4%، كما صعد البلاتين بنسبة 2.1% إلى 1,642.79 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.8% ليصل إلى 1,498.31 دولارًا للأوقية.

