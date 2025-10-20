Icon

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٢ مساءً
الذهب يواصل مكاسبه ويقفز بنحو 3% مسجلًا 4374.97 دولارًا للأوقية
المواطن - واس

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في تعاملات اليوم، لتصعد بنحو 3% وتصل إلى مستوى 4374.97 دولارًا للأوقية، مدعومة بتزايد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

ويأتي هذا الارتفاع امتدادًا لموجة الصعود التي يشهدها الذهب منذ مطلع الأسبوع، وسط توقعات بمواصلة المكاسب مع تراجع عوائد السندات وتزايد الضغوط على الدولار الأمريكي.

