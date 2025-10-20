44 مضمارًا للمشي وركوب الدراجات تعزز ثقافة الرياضة المجتمعية في الجوف الذهب يواصل مكاسبه ويقفز بنحو 3% مسجلًا 4374.97 دولارًا للأوقية الجمارك: تُعفى الأمتعة الشخصية للمسافر من الرسوم والضرائب بشرط ابتكار جهاز للمكفوفين يُمكنهم من القراءة الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع الأمين العام للأمم المتحدة القبض على مخالفين لترويجهما المخدرات في جازان أكثر من 39 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في السعودية بالربع الثالث من 2025 سلمان للإغاثة يدشّن المرحلة الأولى من مشروع تركيب محطات تحلية المياه في قطاع غزة الاتحاد يهزم الشرطة العراقي برباعية في دوري أبطال أندية آسيا
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في تعاملات اليوم، لتصعد بنحو 3% وتصل إلى مستوى 4374.97 دولارًا للأوقية، مدعومة بتزايد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.
ويأتي هذا الارتفاع امتدادًا لموجة الصعود التي يشهدها الذهب منذ مطلع الأسبوع، وسط توقعات بمواصلة المكاسب مع تراجع عوائد السندات وتزايد الضغوط على الدولار الأمريكي.