Icon

الأخضر يتعادل مع العراق ويتأهل لكأس العالم 2026 Icon الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 70 مليار دولار Icon بيع 3 شواهين بـ 585 ألف ريال في الليلة السادسة من مزاد نادي الصقور Icon الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين غدًا Icon منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026 Icon السعودية ضد العراق.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي Icon وظائف شاغرة في فروع قطار سار Icon رصد خمس بقع شمسية عملاقة في سماء السعودية Icon مصرع 14 عاملًا في منجم ذهب غمرته مياه الأمطار بفنزويلا Icon بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين

الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين غدًا

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ مساءً
الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت الرئاسة السورية مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل الزيارة التي سيجريها الرئيس أحمد الشرع يوم غد الأربعاء إلى روسيا، مؤكدة أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويجري الرئيس أحمد الشرع زيارة رسمية إلى روسيا غدا، في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي، وفق ما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”.

قد يهمّك أيضاً
المنتخب المصري ينهار أمام الدب الروسي بثلاثية

المنتخب المصري ينهار أمام الدب الروسي بثلاثية

مصرع 3 أطفال خلال حريق بمبنى سكني في روسيا

مصرع 3 أطفال خلال حريق بمبنى سكني في روسيا

الشرع يزور موسكو غدًا

وأوضحت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية لـ “سانا”، أنه “من المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”، كما سيلتقي الشرع الجالية السورية في روسيا.

وفي فبراير الماضي، أفاد الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس أحمد الشرع، مشيرا إلى أن بوتين أكد استعداد روسيا الدائم للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكانها.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب محذرًا روسيا: سنرسل صواريخ توماهوك لأوكرانيا إذا لم تنته الحرب
العالم

ترامب محذرًا روسيا: سنرسل صواريخ توماهوك لأوكرانيا...

العالم
استخراج ألماسة نادرة تزن 340 قيراطًا في روسيا
حصاد اليوم

استخراج ألماسة نادرة تزن 340 قيراطًا في...

حصاد اليوم