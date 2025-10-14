الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين غدًا

كشفت الرئاسة السورية مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل الزيارة التي سيجريها الرئيس أحمد الشرع يوم غد الأربعاء إلى روسيا، مؤكدة أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويجري الرئيس أحمد الشرع زيارة رسمية إلى روسيا غدا، في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي، وفق ما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”.

الشرع يزور موسكو غدًا

وأوضحت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية لـ “سانا”، أنه “من المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”، كما سيلتقي الشرع الجالية السورية في روسيا.

وفي فبراير الماضي، أفاد الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس أحمد الشرع، مشيرا إلى أن بوتين أكد استعداد روسيا الدائم للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكانها.