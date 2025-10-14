الأخضر يتعادل مع العراق ويتأهل لكأس العالم 2026 الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 70 مليار دولار بيع 3 شواهين بـ 585 ألف ريال في الليلة السادسة من مزاد نادي الصقور الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين غدًا منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026 السعودية ضد العراق.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي وظائف شاغرة في فروع قطار سار رصد خمس بقع شمسية عملاقة في سماء السعودية مصرع 14 عاملًا في منجم ذهب غمرته مياه الأمطار بفنزويلا بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة
كشفت الرئاسة السورية مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل الزيارة التي سيجريها الرئيس أحمد الشرع يوم غد الأربعاء إلى روسيا، مؤكدة أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويجري الرئيس أحمد الشرع زيارة رسمية إلى روسيا غدا، في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي، وفق ما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”.
وأوضحت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية لـ “سانا”، أنه “من المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”، كما سيلتقي الشرع الجالية السورية في روسيا.
وفي فبراير الماضي، أفاد الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس أحمد الشرع، مشيرا إلى أن بوتين أكد استعداد روسيا الدائم للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكانها.