الرئيس السوري يستقبل السواحه لمناقشة آفاق الشراكة في الاقتصاد الرقمي بين البلدين

استقبل فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه.
وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سوريا في الاقتصاد الرقمي وتمكين ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون التنموي بما يسهم في خدمة الإنسان، وتمكين الابتكار في البلدين وفي المنطقة.