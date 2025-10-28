Icon

الرئيس السوري يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرضان العلاقات الثنائية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11674 نقطة Icon انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض Icon مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج Icon إطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي بحزمة من التحسينات التطويرية Icon طريق الأمير محمد بن سلمان شريان حيوي للحجاج من جدة إلى المسجد الحرام Icon فرص استثمارية في 3 متنزهات وطنية بالقصيم Icon ضبط 4 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك دون تصريح  Icon فهد بن سلطان يُدشِّن موسم التشجير الوطني 2025 بالمنطقة Icon ضبط مخالفين لنظام البيئة في عدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في الرياض على هامش مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

الرئيس السوري يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرضان العلاقات الثنائية

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٠ مساءً
الرئيس السوري يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرضان العلاقات الثنائية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، في مقر إقامته بالرياض، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وذلك على هامش زيارة فخامته للمملكة للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025م.

قد يهمّك أيضاً
الرئيس السوري يصل إلى الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه

الرئيس السوري يصل إلى الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه

الرئيس السوري يغادر جدة

الرئيس السوري يغادر جدة

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة قنوات التعاون الاقتصادي في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتقنية وغيرها في ظل رغبة قيادتي البلدين في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا، وتنمية العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال معالي المستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرئيس السوري يصل إلى الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه
السعودية اليوم

الرئيس السوري يصل إلى الرياض ومحمد بن...

السعودية اليوم