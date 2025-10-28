الرئيس السوري يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرضان العلاقات الثنائية سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11674 نقطة انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج إطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي بحزمة من التحسينات التطويرية طريق الأمير محمد بن سلمان شريان حيوي للحجاج من جدة إلى المسجد الحرام فرص استثمارية في 3 متنزهات وطنية بالقصيم ضبط 4 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك دون تصريح فهد بن سلطان يُدشِّن موسم التشجير الوطني 2025 بالمنطقة ضبط مخالفين لنظام البيئة في عدة مناطق
استقبل فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، في مقر إقامته بالرياض، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وذلك على هامش زيارة فخامته للمملكة للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025م.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة قنوات التعاون الاقتصادي في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتقنية وغيرها في ظل رغبة قيادتي البلدين في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا، وتنمية العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال معالي المستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.