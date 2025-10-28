الرئيس السوري يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرضان العلاقات الثنائية

استقبل فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، في مقر إقامته بالرياض، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وذلك على هامش زيارة فخامته للمملكة للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025م.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة قنوات التعاون الاقتصادي في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتقنية وغيرها في ظل رغبة قيادتي البلدين في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا، وتنمية العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال معالي المستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.

