تحطم طائرة ركاب في كينيا ومصرع جميع ركابها الـ12 الرئيس السوري يصل إلى الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس التشيك الفالح: 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير نفطي خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر الرميان: مبادرة مستقبل الاستثمار ستشهد إعلانًا مهمًا يوحّد جهود قادة العالم ما خطوات عمل عقد الإيجار وكيفية دفع المبلغ؟ توضيح من سكني بشأن إعادة جدولة المستفيد خطوات تغيير كلمة المرور في توكلنا إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي لاكتشاف الطفرات الجينية المسببة للأمراض
وصل الرياض اليوم، فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والوفد المرافق له، للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ خالد بن فريد حضراوي، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.