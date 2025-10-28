Icon

الرئيس السوري يصل إلى الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١١ مساءً
المواطن - واس

وصل الرياض اليوم، فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والوفد المرافق له، للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ خالد بن فريد حضراوي، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

