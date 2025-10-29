الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة

غادر الرياض اليوم، فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والوفد المرافق له.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ خالد بن فريد حضراوي، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.