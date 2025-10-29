Icon

فرنسا.. الأمن يفشل في العثور على مجوهرات اللوفر Icon الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة Icon هيئة الأفلام تطلق آخر محطات مؤتمر النقد السينمائي الدولي Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” 25 نقطة أساس Icon احباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش و65 ألف قرص محظور بجازان Icon ولي العهد يلتقي برئيس جمهورية غينيا الاستوائية Icon الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية Icon مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح إلى قطاع غزة Icon ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية كولومبيا Icon ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

غادر الرياض اليوم، فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والوفد المرافق له.
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ خالد بن فريد حضراوي، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

قد يهمّك أيضاً
الرئيس السوري يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرضان العلاقات الثنائية

الرئيس السوري يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرضان العلاقات الثنائية

الرئيس السوري يصل إلى الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه

الرئيس السوري يصل إلى الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرئيس السوري يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرضان العلاقات الثنائية
السعودية اليوم

الرئيس السوري يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرضان...

السعودية اليوم
الرئيس السوري يصل إلى الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه
السعودية اليوم

الرئيس السوري يصل إلى الرياض ومحمد بن...

السعودية اليوم