فرنسا.. الأمن يفشل في العثور على مجوهرات اللوفر الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة هيئة الأفلام تطلق آخر محطات مؤتمر النقد السينمائي الدولي المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” 25 نقطة أساس احباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش و65 ألف قرص محظور بجازان ولي العهد يلتقي برئيس جمهورية غينيا الاستوائية الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح إلى قطاع غزة ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية كولومبيا ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا
غادر الرياض اليوم، فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والوفد المرافق له.
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ خالد بن فريد حضراوي، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.