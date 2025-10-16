الروبوت الجراحي الأول من نوعه بالمملكة.. إنجاز طبي في جراحة القلب

حققت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في المستشفى الجامعي، إنجازًا طبيًا نوعيًا، بإجراء أول عمليتين ناجحتين لتوصيل الشرايين التاجية “CABG”، باستخدام تقنية الروبوت الجراحي عن طريق فتحة جراحية مصغّرة، وذلك ضمن برنامج جراحة القلب بمساعدة الروبوت، إذ يعد الأول من نوعه، وتصنف عملياته ضمن الجراحات القلبية الدقيقة والنوعية التي لا تجرى إلا في مراكز محدودة بالمملكة، نظرًا لما تتطلبه من خبرات وكفاءات طبية متقدمة وتقنيات عالية.

وتُعد جراحة مجازة الشريان التاجي بالروبوت “Robotic CABG” من أحدث التطورات في جراحة القلب حيث تتيح إصلاح انسدادات الشرايين التاجية عبر شقوق صغيرة جدًا؛ مما يجنب المريض الحاجة إلى فتح عظمة القص، ويتحكم الجرّاح في أذرع روبوتية دقيقة من وحدة تحكم خارجية، مما يوفر دقة متناهية في توصيل الطعوم الشريانية وتجاوز الانسدادات.



وتسهم التقنية الروبوتية في تخفيف الألم والنزيف مقارنة بالجراحة التقليدية وتسرّع من تعافي المريض وخروجه من المستشفى في فترة وجيزة مع عودة سريعة إلى الحياة اليومية، وأُجريت العمليتان لمريضين كانا يعانيان من تضيّق وانسداد في الشرايين التاجية وتماثلا للشفاء وخرجا من المستشفى بصحة جيدة.

وجاء هذا النجاح بالتزامن مع انطلاق برنامج جراحة القلب بمساعدة الروبوت بقيادة كلٍ من الدكتور مازن فطّاني والدكتور عبدالله باغفّار وبمشاركة فاعلة من الدكتور فهد مخدوم من التجمع الصحي بالشرقية، في حين يُعزى الإنجاز إلى التنسيق والتعاون المثمر بين فريق طبي متكامل من أقسام التخدير والتروية القلبية والتمريض والعناية المركزة، مما يجسد روح العمل الجماعي والتميز المهني في المستشفى الجامعي.

ويمثل البرنامج خطوة متقدمة نحو تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في جراحات القلب الدقيقة انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية، وتقديم رعاية طبية متقدمة للمرضى ووضع المستشفى الجامعي في مصاف المراكز العالمية المتخصصة.

