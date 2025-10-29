Icon

الرياض تحتضن النسخة الأولى من منتدى القطاع غير الربحي الدولي ديسمبر المقبل

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تستعد العاصمة الرياض لاستضافة النسخة الأولى من منتدى القطاع غير الربحي الدولي خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2025م، الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بدعم من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات؛ ليكون المنتدى منصة عالمية رائدة تجمع القادة والخبراء وصنّاع القرار وروّاد التأثير الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم، تحت سقف واحد لمناقشة مستقبل القطاع غير الربحي ودوره في التنمية المستدامة.

أحدث الممارسات والابتكارات

ويهدف المنتدى إلى استعراض أحدث الممارسات والابتكارات العالمية في مجالات التمويل والحوكمة والريادة الاجتماعية، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة أمام القطاع غير الربحي ليكون أكثر استدامة وتأثيرًا، عبر مناقشة نماذج التمويل المبتكرة، وتمكين ريادة الأعمال الاجتماعية، واستكشاف الحلول التقنية والبيانية التي تسهم في رفع كفاءة العمل غير الربحي وتعظيم أثره المجتمعي.

ويستقطب المنتدى أكثر من 80 متحدثًا، و1,500 مشارك من جهات دولية ومحلية مختلفة، من بينهم قادة المنظمات غير الربحية، ووكالات التنمية، والمنظمات متعددة الأطراف، وروّاد الأعمال الاجتماعيون، ومراكز الفكر والأبحاث، وصنّاع السياسات، وممثلو الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى قادة المسؤولية الاجتماعية وروّاد التقنيات والمبتكرين في مجال البيانات والتنمية.

تحالفات إستراتيجية

ويُعد المنتدى خطوة محورية في ترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا للابتكار والتأثير في العمل غير الربحي، حيث يسعى إلى بناء تحالفات إستراتيجية وشراكات نوعية بين مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التأثير المجتمعي عالميًّا، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع على مستوى العالم.

ويؤكد تنظيم المنتدى الدور الريادي للمملكة في قيادة التحول التنموي العالمي للقطاع غير الربحي، بما يعكس مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع غير ربحي مزدهر يسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز مكانة المملكة محورًا دوليًا لتبادل المعرفة وبناء المستقبل المشترك للقطاع غير الربحي.

