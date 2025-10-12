السجل العقاري يبدأ تسجيل عددٍ من الأحياء في الرياض والقصيم والشرقية

أعلن السجل العقاري اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول في محافظات مناطق الرياض، والقصيم، والمنطقة الشرقية.

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة القويعية بمنطقة الرياض: مخطط رقم 1077، ومخطط رقم 1051، ومخطط رقم 359، وسوق غنم القويعية، والصناعية، والفيضة، والزهور، ومخطط رقم 1039، ومخطط رقم 985، والعواش، وأم سريحة، والحزم، ومخطط رقم 517، والديرة، ومخطط رقم 1045، والجزيرة، والربوة، والسلام، ومخطط رقم 638، والخالدية، وجفارة السعدان، ومخطط 1029.

إضافة إلى الأحياء التالية في محافظة الرين: عشيرة، والمثناة، والنقيعة، والوسطى، وعبليه، والقرعة، والرفاع، والوسيطا، والعمار، والمعيزيلة، والمعتلا، ونجد، والرين القديم، والغريبية، والصفا، والملك فيصل، واليرموك، والملك فهد، وقبيبان، والفردوس، والشموع، والفتح، وغرناطة، والحنو، والريعانية، والرجع، والمعترضة، والهفوف، والشعيفان، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة المجمعة: الإسكان، والصناعية الأولى، والملك عبدالله، والمطار، والمنتزه، واليرموك، كما يشمل التسجيل العيني الأول الأحياء التالية في محافظة الأفلاج: آل وحيد، والازدهار، والأمير سلطان، والأندلس، والبرقة، والبكر، والبلدية، والدوائر، والصناعية، والطرف، والفحيل، والفيحاء والمثناة، والقيسية، والمرزوقية، والمصارير، والمصيف، والملك عبدالله، والهلالي، والوداعين، والورود، وأم سريحة، وخضـرا وعشيران، والإدارية شرق، والإدارية غرب، والإذاعة، والتعاون، والتوباد، والجامعة، والجزيرة، والجفيدرية، والريان، والصالحية، والعزيزية، والعيون، والفروسية، والفيصلية، والمبرز، والملك فهد، والنزهة، والنهضة، والواحة، واليمامة، وسحاب، وغصيبة، والخالدية، والنخيل، والمنتزه، في حين يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الغاط: العرنية، والغدير، والمروج، والنخيل، والورود، والخزامى.

كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم: جزءًا من حي غرب بريدة، وشمال غرب بريدة، والعزيزية، وجزءًا من الليوان، وجزءًا من القرعاء، والبستان، والجديدات، وجزءًا من حي العقيق، وجزءًا من حي الغماس، وجزءًا من حي غرناطة، وجزءًا من حي البصر، وجزءًا من حي خب روضان، وجزءًا من حي المليداء، وجزءًا من حي السعادة، وجزءًا من حي ضراس الجنوبية، وغرب بريدة، والتواصل، والهناء، والمطار، وجزءًا من حي البدور، وجزءًا من حي شمال شرق بريدة، وجزءًا من حي العقيلات، وجزءًا من حي الهدية الشمالية، وجزءًا من حي الهدية الجنوبية، وجزءًا من حي شرق بريدة، والعريفية، وعسيلان، إضافة إلى حي النور، ومنطقة عقارية مجاورة بمحافظة عنيزة، وفي مركز قصر بن عقيل يشمل التسجيل أجزاءً من حي المصيف، والخالدية، وجزءًا من حي البستان، ومناطق عقارية مجاورة، إضافةً إلى حي الندى، ومناطق عقارية مجاورة في محافظة البدائع، ويشمل التسجيل مناطق عقارية في مركزي الخبراء والسحابين، إضافة إلى حي السلام، ومناطق عقارية مجاورة في محافظة البكيرية، وفي مركز البطين يشمل التسجيل جزء من شمال شرق بريدة، والياسمين، والنهضة، ومناطق عقارية مجاورة، إضافة إلى مناطق عقارية مجاورة لطريق الملك فهد في محافظة رياض الخبراء، وحي الجامعيين في محافظة الرس.

ويشمل التسجيل أيضًا في محافظة حفر الباطن الأحياء التالية: الروضة، والباطن، وفليج، والفيحاء، والصناعية، وقرطبة، والورود، والمنار، والشفاء، والمروج، والفيصلية، والصفاء، والنايفية، والواحة، والسليمانية، والمحمدية، والرابية، ومخطط أرض المستودعات المعدل، والعزيزية، والخالدية، والتلال، والربوة، والنزهة، والنهضة، وأبو موسى الأشعري، والبلدية، والمصيف، والرائد، والنخيل، والوادي، وكذلك الأحياء التالية في الجبيل الصناعية: الدفي، والفصل، واللؤلؤ، وينبع، ومردومة، والمطرفية، والشاطئ، والفناتير، وجزيرة الباطنة، ومركز المدينة، والسروج، والحويلات، والخليج، وجلمودة، والرقة، والبحر، إضافة إلى الأحياء التالية في محافظة الأحساء: الرفعة الشمالية، والكوت، والنعائل، والعسيلة، والطالعية، والمباركية، وبلدة الطريبيل، وبلدة المزاوي، وبلدة العقار، وهجر السادس، وهجر السابع، وهجر الثامن، وهجر التاسع، وهجر العاشر، وجزءًا من حي هجر الثاني عشر، مخطط 19/268، مخطط 402/19، مخطط 263/19، مخطط 19/264، مخطط 4/1082، مخطط 4/1060، مخطط 1144/4، مخطط 518/4، مخطط ش ج1092/4، مخطط 1016/4، مخطط 319/4، مخطط 4/1124، جزءًا من مخطط 19/14، مخطط 4/734، مخطط 14/144، مخطط 4/1121، مخطط 14/154، جزءًا من مخطط 4/704، مخطط زراعي 1529، البستان، وبلدة الشقيق الغربية، وبلدة غمسي، وبلدة التهيمية، والتلال، وجزءًا من حي الزهراء، وجزءًا من حي البساتين، وجزءًا من حي الركاز، وجزءًا من الوزية الحي الثاني، وجزءًا من بلدة أبو الحصى، وجزءًا من حي النخيل، وجزءًا من حي العيون الجنوبية، وجزءًا من حي الرياض الرابع، وجزءًا من حي بلدة الجفر.

كما يبدأ التسجيل بالأحياء التالية في محافظة بقيق وهي: ودميغ الشمالية، وتخطيط منطقة إضافية لبلدة عين دار القديمة، ومخطط تخطيط هجرة الجوية، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة النعيرية: الروابي، والخليج، والربيع، والروضة، ويكون التسجيل في مركز القيصومة في أحياء: المحمدية، والنسيم، والشفاء، والأندلس، والفيصلية، والعزيزية، وكذلك الأحياء التالية في محافظة الخفجي: حي الأمير نايف، والسلام، والصناعية، والحمراء، والياسمين، ومنطقة عقارية حضرية، وحي الفيصلية، والورود، ومخطط تخطيط الأرض الحكومية الواقعة شمال غرب المخطط رقم 8/62 “تشليح”، إضافة إلى منطقة عقارية حضرية مجاورة لطريق أبو حدرية بمحافظة الجبيل، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة القطيف: جزء من حي الشورى، ومنطقة حضرية، ومناطق حضرية في محافظة رأس تنورة، ومحافظة الدمام.

ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 15 يناير 2026م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل. ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

ويجري تحديد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار ( السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.