السجل العقاري يبدأ تسجيل 3222 قطعة عقارية في منطقة حائل

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٠ مساءً
السجل العقاري يبدأ تسجيل 3222 قطعة عقارية في منطقة حائل
المواطن - فريق التحرير

أعلن السجل العقاري اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025م، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ3222 قطعة عقارية في منطقة حائل.

ويشمل التسجيل حي الياسمين، ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الحي تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 8 يناير 2026م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.
ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاريrer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري، وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكد السجل العقاري، أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري؛ وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ليكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

ويتم تحديد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار، وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة، باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة، تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

