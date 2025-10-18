Icon

من منظمة التعليم المفتوح العالمي

السعودية تتصدر المشهد العالمي في التعليم المفتوح بفوز منصة OERx بجائزة التميّز 

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٤ مساءً
المواطن - واس

حققت المنصة الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة (OERx) التابعة للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني جائزة التميّز في التعليم المفتوح لعام (2025) من منظمة التعليم المفتوح العالمية (Open Education Global)، وذلك ضمن فئة الابتكار في الموارد التعليمية المفتوحة، التي تُعد من أبرز الجوائز الدولية الداعمة لجهود نشر المعرفة وتمكين التعليم المفتوح.

ويأتي هذا المنجز الوطني ترجمةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة -حفظهما الله-، وامتدادًا لتعزيز الابتكار في التعليم، وتمكين الجميع من الوصول إلى مصادر تعليمية نوعية تدعم بناء مجتمع معرفي منافس عالميًا.

وتعكس الجائزة المكانة الريادية للمملكة في مجال التعليم الإلكتروني والمفتوح، إلى جانب مجموعة من الدول المتقدمة في هذا المجال التي حصلت أيضًا على جوائز، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإسبانيا وألمانيا والمكسيك، كما يعزز دورها المحوري في تعزيز التميّز التعليمي وتوسيع نطاق الإتاحة التعليمية، بما يسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد معرفي قائم على الاستثمار في الإنسان وتطوير مهارات المستقبل.

