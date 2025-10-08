السعودية تدين اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى

نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من طرابزون إلى السعودية العالم السعودي عمر ياغي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء 2025 إحباط تهريب 31,650 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير اليوم العالمي للأخطبوط.. البحر الأحمر يعكس ثراء التنوع البحري في السعودية تأسيس مجلس تنسيقي لمشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض تأسيس جمعية تحفيز الصناعات المحلية غير الربحية لإبراز الفرص الواعدة بن غفير يقتحم المسجد الأقصى مجددًا موديز: السعودية ستحافظ على نمو غير نفطي بين 4.5% و5.5% خلال العقد المقبل صرف 412 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف بحمايةٍ من قوات الاحتلال، مجددةً استنكارها بأشد العبارات مواصلة الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى.
وأكدت المملكة رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وطالبت المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.