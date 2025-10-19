Icon

السعودية ترحب بتوقيع باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
السعودية ترحب بتوقيع باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، خلال جولة المفاوضات المنعقدة بالدوحة.

وقالت في بيان لها: “تؤكد المملكة دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار، وحرصها الدائم على استتباب الأمن بما يحقق الاستقرار والازدهار للشعبين الباكستاني والأفغاني الشقيقين، وتتطلع إلى أن تفضي هذه الخطوة الإيجابية إلى وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين”.

كما تثمن الوزارة المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي قامت به كل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية في هذا الشأن.

