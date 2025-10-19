معرض الجامعات الأمريكية يختتم جولته في المملكة بحضور لافت من الطلبة السعوديين السعودية ترحب بتوقيع باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار السعودية تواصل استعداداتها لتنظيم بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ ضبط 6,043 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سناب شات السعودية تستعرض تجارب الواقع المعزّز في منتدى Joy Forum 2025 مؤتمر MESTRO 2025 يناقش الذكاء الاصطناعي بعلاج الأورام حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية في عرض البحر انطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي AgentX لتمكين الكفاءات الوطنية طريقة لتحسين فاعلية علاج سرطان الثدي بين النساء الأصغر سنًّا ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، خلال جولة المفاوضات المنعقدة بالدوحة.
وقالت في بيان لها: “تؤكد المملكة دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار، وحرصها الدائم على استتباب الأمن بما يحقق الاستقرار والازدهار للشعبين الباكستاني والأفغاني الشقيقين، وتتطلع إلى أن تفضي هذه الخطوة الإيجابية إلى وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين”.
كما تثمن الوزارة المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي قامت به كل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية في هذا الشأن.