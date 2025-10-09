Icon

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي Icon تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” Icon القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر Icon هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا Icon فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا Icon استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه Icon البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل Icon انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ثمنت الدور الفاعل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهود الوساطة

السعودية ترحّب باتفاق غزة: خطوة هامة لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٧ صباحاً
السعودية ترحّب باتفاق غزة: خطوة هامة لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة، وبالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس ترامب الهادف إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتهيئة مسار سلام شامل وعادل.

وثمنت المملكة الدور الفاعل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجهود الوساطة التي بذلها الأشقاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية للتوصل إلى هذا الاتفاق.

قد يهمّك أيضاً
منتخب السعودية يُعزز صدارته بهدف في طاجيكستان

منتخب السعودية يُعزز صدارته بهدف في طاجيكستان

هدف يستعرض خدماته أمام مسؤولي صندوق الاستثمارات والشركات والمشاريع التابعة

هدف يستعرض خدماته أمام مسؤولي صندوق الاستثمارات والشركات والمشاريع التابعة

وعبرت المملكة عن أملها في أن تفضي هذه الخطوة الهامة إلى العمل بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة الأمن والاستقرار والبدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية وبيان نيويورك بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تشدد على أهمية معالجة جذور الأزمات الإنسانية وتدعو لتعزيز تقاسم الأعباء الدولية
أخبار رئيسية

السعودية تشدد على أهمية معالجة جذور الأزمات...

أخبار رئيسية
السعودية تطرح نموذجها الريفي المستدام في معرض “فاو” العالمي
السعودية اليوم

السعودية تطرح نموذجها الريفي المستدام في معرض...

السعودية اليوم
انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
السعودية اليوم

انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها...

السعودية اليوم
الأخضر يفوز على إندونيسيا ويقترب من التأهل لكأس العالم 2026
أخبار رئيسية

الأخضر يفوز على إندونيسيا ويقترب من التأهل...

أخبار رئيسية
رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان
السعودية اليوم

رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى...

السعودية اليوم
معرض الدفاع العالمي 2026.. تكامل دفاعي تقوده الخبرة والشراكات النوعية
السعودية اليوم

معرض الدفاع العالمي 2026.. تكامل دفاعي تقوده...

السعودية اليوم
السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة
أخبار رئيسية

السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن...

أخبار رئيسية
السعودية تستعرض جهودها في التنمية المستدامة خلال إكسبو 2025 أوساكا
أخبار رئيسية

السعودية تستعرض جهودها في التنمية المستدامة خلال...

أخبار رئيسية